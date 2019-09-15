يواجه نواذيبو الموربتاني.. الوداد يستهل رحلته في دوري الأبطال بمباراة ملغومة

يستهل فريق الوداد الرياضي، مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الأحد، من موريتانيا، عندما يحل ضيفا ثقيلا على إفسي نواذيبو الموريتاني، بملعب شيخة ولد بيديا، ضمن ذهاب الدور الأول.

ويبحث الفريق الأحمر، عن العودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه، تمكنه من مناقشة مواجهة الإياب، بعد أسبوعين بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، بأريحية نسبية، حتى يقتنص بطل المغرب بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

وأكد الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد الرياضي، أنه فريقه سيدخل المواجهة من أجل الفوز، مشددا في الوقت ذاته على خطورة المنافس، ناهيك عن أرضية الملعب ذات العشب الاصطناعي، التي لم يتعود لاعبوه عليها، بعد، لكنه أشار أن ذلك لن يكون عائقا أمامهم لتقديم مباراة جيدة.

وفي السياق ذاته، قال محمد الناهيري ظهير أيسر الفريق البيضاوي، إن مواجهة نواذيبو لن تكون سهلة، خاصة أنهم لا يعرفون الشيء الكثير عن منافسهم، إذ اكتفوا بمشاهدة بعض أشرطة مبارياته، التي أكدت على صعوبته داخل ملعبه وأمام جماهيره.

ويلعب الوداد هذا الموسم على أربع واجهات، فبالإضافة لدوري ابطال إفريقيا، يصارع الفريق على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فضلا عن مسابقتي البطولة الاحترافية، وكأس العرش.