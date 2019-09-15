رئيس بلدية شفاعمرو يغلق قسم الصحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، قسم الصحة في البلدية، صباح أمس السبت، كخطوة تصعيدية بسبب ما وصف بـ"التقصير الكبير لعمل القسم وعدم التعاون مع المواطنين" .

وقال رئيس البلدية إنه "منذ اليوم لا تهاون في إتمام العمل بالشكل اللائق".

عرسان ياسين

وأضاف أنه "منذ استلامي رئاسة البلدية وضعنا قضية النظافة على رأس سلم أولوياتنا. أعمل على متابعة الموضوع بشكل يومي وشخصي. لا يعقل أن يتهاون الموظفين مع شكاوى المواطنين. عدم الرد على الهاتف، وعدم تقديم الخدمات بالشكل اللائق أمر غير مقبول ولن أرضى به".

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وختم رئيس البلدية بالقول: "سنعمل على بناء القسم بشكل لائق لمدينة شفاعمرو وحتى إتمام هذه الخطوة. أتوجه للمواطنين التوجه لمكتب رئيس البلدية في حال تواجد تقصير بالعمل. ومن هنا أناشد كافة الأقسام. عمل كل قسم يجب أن يكون بالشكل اللائق، افتحوا هواتفكم، قدموا الخدمات بالشكل المناسب، حتى لا نصل لهذه المرحلة".

وعلم مراسل "عرب 48" أن إغلاق قسم الصحة استمر لعدة ساعات ثم عاد المستخدمون للعمل كالمعتاد.