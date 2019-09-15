شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل هزة أرضية بقوة 1.3 رختر في الكويت والان مع التفاصيل

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت اليوم الأحد زلزالا بقوة 1. 3 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم عن مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة عبدالله العنزي قوله إن هذا الزلزال حدث صباحا على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء.

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