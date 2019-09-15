شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤتمر الأوقاف الدولي في القاهرة بمشاركة 500 شخصية والان مع التفاصيل

انطلقت فعاليات مؤتمر الأوقاف الدولي، الأحد، في القاهرة، بمشاركة 500 شخصية من وزراء وعلماء دين وفقهاء وأساتذة جامعة، تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية".

وتستمر جلسات المؤتمر الدولي الـ30 الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، على مدار يومين، لمناقشة فقه بناء الدولة وإصدار إعلان القاهرة المتضمن وثيقة المواطنة.

ويشارك بالمؤتمر وفود من 57 دولة حول العالم من بينهم وفود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت واليمن، ووفود 20 دولة أفريقية على رأسها الجابون وتشاد وإريتريا وغانا والكاميرون والمغرب وموزمبيق وجنوب السودان وجنوب أفريقيا.

وتتضمن محاور المؤتمر بحث الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول في إطار رؤية عصرية، ومفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر، إضافة إلى مناقشة مفهوم فقه المواطنة الإقليمية والعالمية واختيار الحاكم بالإسلام وموقف الدين من أنظمة الحكم الحديثة.