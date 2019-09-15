شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتقالي الجنوبي: الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو السعودية مؤشر جديد على همجية الميليشيات والان مع التفاصيل

قال المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، مؤشر جديد على همجية الميليشيات .

وقال المجلس في بيان له أن هذا الهجوم هو إستمرار لسلوك الميليشيات العدوانية وأعمالها الإرهابية المدعومة من إيران أعمالها الإرهابية الهادفة تقويض أمن واستقرار المنطقة، من خلال استهداف المنشآت الحيوية، والتي تجددت صباح أمس بالهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، باستخدام الطائرات المُسيّرة .

وأضاف البيان :"أن المجلس الانتقالي وهو يتابع بقلق كبير هذه الاعتداءات المتكررة، فأنه يدينها وبشدة، ويعتبرها مؤشراً جديداً على همجية تلك المليشيا، كما تمثل تحدياً صارخا للقوانين الدولية وقواعد الاشتباك التي تمنع استهداف الأعيان المدنية".

وأكد المجلس في بيانه وقوفه التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل أشكال الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها .. مطالباً المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، وكبح جماح مرتكبيها ومن يقف خلفهم.