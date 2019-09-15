شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحاول تعويض سقوطه السياسي والإقتصادي بالسطو على غاز المتوسط والان مع التفاصيل
يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعويض سقوطه السياسي والإقتصادي المتمثلة بفوز المعارضة فى إسطنبول مع الضربات الاقتصادية التى أفقدت العملة الوطنية قيمتها جعلت سقوطه أمرًا يسيرًا، بالسطو على غاز البحر الأبيض المتوسط .
وكشفت مصادر إعلامية يونانية تفاصيل خطط أردوغان للاستيلاء على غاز المتوسط، إذ قدمت شركة البترول الحكومية التركية طلبًا للقوات البحرية لتأمين عملية البدء بإجراء البحوث الزلزالية فى منطقة بين جزيرتى رودوس وكاستلوريزو اليونانيتين، فى أغسطس المقبل.
وتأتى المناوشات والصراعات السياسية العالمية والإقليمية التى يتوسع فيها أردوغان كلها في إطار محاولات إنقاذ نفسه من الغرق، وفى البحر المتوسط يغرق أردوغان فى مشكلات متعلقة بتنقيب غير مشروع على الغاز فى المياه الإقليمية القبرصية.
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