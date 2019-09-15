شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أحبط الشعب البحريني مخططات النظام القطري ؟ والان مع التفاصيل

إستطاع الشعب البحريني إحباط العديد من مخططات النظام القطري الذي كان يستهدف إستقرار البيت الخليجي عبر نشر الفتنة والفوضى ودعم التنظيمات الإرهابية .

وكشفت تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن محاولات متكررة لتنظيم الحمدين تستهدف استقرار الدول الشقيقة .. لافتاً إلى أن بعض هذه المحاولات إستهدفت دولة البحرين .

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وبحسب التقرير فإن تنظيم الحمدين، سعى منذ ما يسمى بالربيع العربى إلى زعزعة استقرار الدولة الخليجية .. لافتاً إلى أن النيابة العامة فى البحرين كشفت تورط بعض الأشخاص فى جمع وتلقى أموال من عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، والمتهم بتمويل ودعم تنظيم القاعدة الإرهابى، للإضرار بالمصالح القومية فى البلاد .

وأوضح التقرير أن هذه المحاولات القطرية البائسة، لقيت رفضا شعبيا قويا، حيث أكدت العائلات البحرينية، وقوفها إلى جانب قياداتها الحاكمة؛ والاصطفاف خلفها، مؤكدة رفضها لسياسات الحمدين، التى تقوم على نشر الأكاذيب، والترويج لها عبر الأبواق الإعلامية المختلفة .

وأكد التقرير الرفض الشعبى البحرينى لسياسات الحمدين التخريبية، انعكس فى عدة مواقف سابقة، أكدت من خلالها العائلات البحرينية التصدى لمشروع النظام القطرى التخريبى، لا سيما من خلال توظيف بعض الأدوات السياسية مثل جمعية الوفاق لضرب استقرار البحرين .