شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب المصري يؤكد : #نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي والان مع التفاصيل

أطلق نشطاء مصريون، على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "نثق بالجيش نثق بالسيسي" رداً على محاولات الإعلام القطري والإخواني التشكيك بالتحولات التي حققها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والإنتصارات التي يحققها الجيش المصري على تنظيم الإخوان الإرهابي .

ونشر النشطاء على الهشتاج عشرات التغريدات والتدوينات التي تؤكد ثقتهم بالجيش المصري وبالرئيس السيسي، وعشرات الصور التي تبرز الإنجازات الكثيرة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي .

كما تطرق النشطاء إلى محاولات الإخوان المتكررة لإستهداف الجيش والرئيس السيسي الذي تمكن من الإطاحة بحكمهم وعمل على حل الجماعة والحد من نشاطها الإرهابي في المنطقة .

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يقول المغرد المصري، salah alshazly "قالوا عن الشهيد البطل السادات اكثر و صدقهم اغبياء وقتلوه، قالوا عن الرئيس جمال عبد الناصر اكثر و صدقهم البعض برغم ما حققه، قالوا على مبارك اكثر وصدقهم الكثيرين ثم تفاجئنا بربيع عبري كاد ان يُنهي حياة المصريين، قالوا عن جيشنا خسر في 73 وكأنهم مع اسرائيل" .

وأضاف "اقسم بالله العلي العظيم حُب الجيش في قلوبنا اكثر من حب الحياه وكل ما يثدار من اكاذيب و افترائات كل هدفها زعزعة الثقه من اجل دمار مصر لكن هيهات".

أما المغردة Iman Elnahas فقالت "الجيش سند مصر الوحيد فى عالم لا يعترف ولا يحترم الا القوي" .