اتهام رسمي لرئيس جامبيا السابق بنهب 300 مليون دولار

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أحمد محمودالأحد 2019/9/15 01:23 م بتوقيت أبوظبي
رئيس جامبيا السابق يحيى جامع
اتهم تقرير أعدته لجنة تحقيق جامبية، برئاسة المحامي سوراهاتا سيميغا جانيه، رئيس البلاد السابق يحيى جامع بـ"نهب أكثر من 300 مليون دولار".
وقال وزير العدل الجامبي أبو بكر تامبادو، في تصريح صحفي: "الحكومة ستقدم طلبا للجمعية الوطنية لتوجيه اتهامات ضد جامع بالنهب والجرائم الاقتصادية والفساد".
وقدر تحقيق نشره اتحاد الصحفيين الجامبيين في مارس/ أذار الماضي حجم "المبلغ المنهوب بنحو مليار دولار" خلال 22 عاما من حكم جامع.
ويقيم يحيى جامع في غينيا الاستوائية منذ تنحيه عن السلطة 2017، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، التي كان يسعى من خلالها للفوز بولاية خامسة، وفاز فيها الرئيس الحالي للبلاد آدما بارو.
وإلى جانب الفساد، تُوجه للرئيس الجامبي السابق كذلك تهم أخرى تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وتقول بعض المنظمات الحقوقية إنه ضالع في اغتيال كثير من الجامبيين خلال عقدين هي فترة حكمه.
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