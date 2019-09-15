زوجة السبسي تلحق به بعد أقل من شهرين على وفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما يضع أحدهم التراب فوق من يحب بعد أن يغادر الحياة، يدرك حينها أن البقاء فيها لن يستمر طويلا. وهو ما حصل ما أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي لم تتحمل فراقه فلحقت به بعد أقل من شهرين.
السبسي الذي ووري الثرى، في يوليو/تموز الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما، أُعلن اليوم عن وفاة زوجته التي تصغره بثماني سنوات، إثر تعرضها لأزمة صحية.
وكتب حافظ، نجل السبسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها والدتي السيدة شدلية (الشاذلية) أرملة الرئيس الراحل".
الراحلة الشاذلية (84 عاما) التي رافقت زوجها السبسي منذ سنة 1958، لم يُعرف لها نشاط رسمي أو حكومي.
وتزامنت وفاة أرملة السبسي، مع انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس لتونس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.
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