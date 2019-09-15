"الوطنية للانتخابات" بالإمارات تدعو المرشحين إلى الالتزام بالضوابط

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، الأحد، جميع المرشحين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ونوهت بأن اتباع الضوابط سيؤدي إلى تفادي الوقوع في المخالفات التي قد تقود إلى توقف المرشح عن ممارسة برنامجه الانتخابي.

وقال عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي فرصة لإيجاد حوار وطني بناء يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أن برامج المرشحين تأتي لتعكس نبض الشارع، ولتمثل عملية عصف ذهني للعديد من القضايا التي تهم المواطن وتمثل مصدرا ورافدا للمساهمة في عملية التطوير المستمر لمؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة.

وأشاد بالحس الوطني العالي للمرشحين والجهود الكبيرة التي يبذلونها في البحث عن القضايا التي تهم المواطنين لتضمينها في برامجهم الانتخابية، لافتا إلى أن اللجنة تدعو إلى حوار بنّاء وفاعل بين الناخب والمرشح بما يتناسب مع أخلاق المواطن الإماراتي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات وضعت جميع الضوابط والإجراءات التي تنظم الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين وطرق عرضهم لبرامجهم الانتخابية، وبما يضمن تواصلهم الفاعل والبنّاء مع جميع أعضاء الهيئات الانتخابية.

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وكشف أن اللجنة وضمن حرصها على توعية جميع المرشحين، نظمت فعاليات ومحاضرات في جميع إمارات الدولة، موضحا أنه تم خلال هذه الفعاليات شرح الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للراغبين بالترشح، كما تم التركيز على أهمية اختيار برامج موضوعية والبعد عن الوعود البراقة غير القابلة للتحقيق.

وشدد على ضرورة أن يفهم المرشح دور عضو المجلس الوطني الاتحادي، وآليات العمل في المجلس قبل وضع برنامجه الانتخابي، ليكون أكثر قربا من قضايا المواطنين واحتياجاتهم وقادرا على تحقيق تطلعاتهم.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على المراقبة الدائمة والمستمرة لجميع الحملات الدعائية للمرشحين وفي جميع إمارات الدولة، مؤكدا ضرورة التزام المرشحين بالبرامج الانتخابية التي تم تقديمها إلى لجان الإمارات.

رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أشار إلى أن اللجنة تطّلع على جميع البرنامج الانتخابية والخطط الإعلانية من خلال تقديمها للجان الإمارات، والتي بذلت جهودا كبيرة لمراجعة البرامج وتعديلها ومن ثم الموافقة عليها، داعيا إلى التقيد بهذه البرامج المعتمدة لتفادي أي مخالفة قانونية.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تبدأ الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر الحملات لمدة 27 يوما حتى يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019.