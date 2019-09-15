قطر توفر ملجأ جديد لعناصر داعش في ليبيا 

الأحد 15 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر إعلامية قطرية معارضة، عن تحركات قطر لتوفير ملجأ جديد لعناصر داعش الإرهابي الذين كانوا متواجدين في سوريا، ونقلهم إلى ليبيا لينخرطوا في صفوف ميليشيا حكومة الوفاق .



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وقالت قناة مباشر قطر، في تقرير لها، أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر .. مشيرة إلى أن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية .

وأضافت أنه تم رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.

ولفت التقرير، إلى أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، فى إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من المافيا القطرية وذلك بسبب مخططات تميم بن حمد راعى الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط على حد وصفها.