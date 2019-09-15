عاجل| وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

الموجز
تُوفيت اليوم الأحد، شادلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسى الراحل الباجي القايد السبسي، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية تطلبت نقلها على الفور للعلاج.
وأكد حافظ السبسي ابن الفقيدة نبأ الوفاة، موضحا أن وفاة والدته جاءت بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا عقب أن تم نقلها أمس إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.
وكتب السبسي الابن في منشور عبر فيسبوك قال فيه: "الله اكبر الله اكبر الله اكبر.. إنا لله وان اليه راجعون… انتقلت إلى جوارى ربها المغفور لها بإذن الله والدتى السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".
وأضاف، "الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة … انا لله وانا اليه راجعون… البقاء لله".
وتأتى وفاة شادلية زوجة الرئيس السابق السبسى بعد أسابيع من وفاة زوجها، الذى ورى الثرى بمقبرة "الجلاز" بالعاصمة التونسية، وسط تشييع جماهيرى.
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