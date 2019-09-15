CNN: الهجوم على "أرامكو" السعودية نفذ من العراق

أفادت شبكة "CNN" الأميركية أن "الاعتداء الذي استهدف أمس معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في ​السعودية​ وتبنته حركة "أنصار الله- ​الحوثيون​" ​اليمن​ية نفذ من ​العراق​".

وكشف مصدر مطلع على مجريات التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن توقف 50 في المئة من إنتاج الشركة الحكومية السعودية، أن "المعلومات الأولية تؤكد أن القصف نفذ بواسطة طائرات مسيرة لم تقلع من اليمن بل من العراق".

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن.