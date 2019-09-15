وفاة أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

أعلن حافظ قايد السبسي، وفاة والدته السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد ​الباجي قايد السبسي​.

وأكدت مصادر موثوقة لموقع "موزاييك" التونسي، تعرض الفقيدة إلى وعكة صحية استوجبت نقلها مساء أمس إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الى أن توفيت صباح اليوم.

وتزامنت وفاة أرملة السبسي مع انطلاق ​الانتخابات​ التونسية لاختيار خليفة لزوجها الراحل.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد توفي المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس" في 25 تموز الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.