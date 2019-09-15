وفاة أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

أعلن حافظ قايد السبسي، وفاة والدته السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي.
وأكدت مصادر موثوقة لموقع "موزاييك" التونسي، تعرض الفقيدة إلى وعكة صحية استوجبت نقلها مساء أمس إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الى أن توفيت صباح اليوم.
وتزامنت وفاة أرملة السبسي مع انطلاق الانتخابات التونسية لاختيار خليفة لزوجها الراحل.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد توفي المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس" في 25 تموز الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.
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