"طالبان" الأفغانية ألغت حظرا على عمل الصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيه

أعلن المتحدث باسم "​حركة طالبان​" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أنّ "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في ​أفغانستان​، وتأمر كلّ المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة، وأن يضعوا أمن موظّفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار".

وكان قد فرض قياديو "طالبان" حظرًا على ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ وعلى "​منظمة الصحة العالمية​" في نيسان الماضي، ولفتوا إلى أنّ "المؤسستين تقومان بأنشطة "مريبة" خلال حملات التطعيم، ولا تلتزمان بالمهام المُعلنة".

وتسيطر "طالبان" أو تخوض معارك للسيطرة على أكثر من نصف المناطق في أفغانستان، المؤلّفة من 410 مناطق.