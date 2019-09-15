بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية

فتحت ​مراكز الاقتراع​ في تونس، وبدأ التصويت في الجولة الأولى من ​الانتخابات الرئاسية​.

وذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "العشرات من الناخبين كانوا قد اصطفّوا أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح أبوابها، لاختيار رئيس للبلاد". وقد دُعي سبعة ملايين ناخب تونسي مسجّل للإدلاء بأصواتهم.

وقُبيل ساعات من بدأ يوم الصّمت الانتخابي يوم أمس السبت، أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 مرشّحًا انسحابهما، وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي لفائدة وزير الدفاع المستقل عبد الكريم الزبيدي. كما أفادت ​وزارة الداخلية التونسية​ بأنّه "تمّ استنفار نحو سبعين ألف عنصر من قوات الامن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية".