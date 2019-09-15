وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان قدم استقالته لرئيس الحكومة

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ أنّ "وزير الصحة والبيئة العراقي، علاء الدين العلوان، قدّم استقالته إلى رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، مُبيّنًا الأسباب الّتي دعته إلى ذلك".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "العلوان يتقدّم بأسمى آيات الشكر والإمتنان إلى عبد المهدي على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصيًّا أثناء أداء عمله في الأشهر الماضية، وإلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لرعايتهما ودعمهما المتواصلين".

وركّز العلوان على أنّ "من المحزن أنّنا نتعرّض لطَيف واسع من العقبات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي، هدفها الإساءة وتشويه الحقائق الّتي وصلت حدًّا يعيق عمل الوزارة ويقوّض فرص نجاح برنامج الإصلاح الّذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه، لذلك يؤسفني أن أصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانيّة الاستمرار في العمل في ظلّ هذه الظروف".