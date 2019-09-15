الأسهم السعودية تخسر 3% من قيمتها غداة هجمات على موقعين نفطيين

انخفض مؤشر الأسهم ​السعودية​ بنسبة ثلاثة بالمئة مع بدء التداول الأحد، غداة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشأتين نفطيتين وأثّرت على نحو نصف إنتاج ​أرامكو​. وخسر أكبر الأسواق العربية المالية نحو مئتي نقطة في الدقائق الأولى لافتتاح جلسة التداول قبل أن يستعيد بعض خسائره. وتراجع قطاع ​الطاقة​ بنسبة 4,7 بالمئة بينما تراجع قطاعا ​الاتصالات​ والبنوك بنسبة ثلاثة بالمئة.

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