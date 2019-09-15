قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات ينشطون في منطقة حرش تابت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام أشخاص بترويج المخدرات في محلة ​حرش تابت​"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 12/9/2019 وفي المحلة المذكورة، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه بهم، وهم: ر. خ. (مواليد عام 1964، لبناني) ر. إ. (مواليد عام 1992، سورية) زوجته م. ع. (مواليد عام 1976، مصري) حيث ضبط بحوزة الأول /497/غ من مادة ​حشيشة الكيف​، /20/غ من مادة ​الكوكايين​ البودرة، /140/ سيجارة ممزوجة بمادة حشيشة الكيف، ميزان حساس صغير، وقد تبيّن: أنه مطلوب للقضاء بمذكرتي توقيف بجرم ترويج المخدرات. أن زوجته تتجول بموجب بطاقة هوية لبنانية مزورة على أنها ابنته، ويوجد بحقها خلاصتي حكم بجرمي مخدرات وممارسة ​الدعارة​. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".

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