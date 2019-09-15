قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات ينشطون في حرش تابت وضبط كمية منها بحوزتهم

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام أشخاص بترويج المخدرات في ​حرش تابت​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 12 أيلول 2019 وفي المكان المذكور، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليّات الرصد، تمكّن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه بهم، وهم: "ر. خ." (مواليد عام 1964، لبناني)، "ر. إ." (مواليد عام 1992، سورية) زوجته و"م. ع." (مواليد عام 1976، مصري)، حيث ضُبط بحوزة الأوّل 497 غرامًا من مادّة ​حشيشة الكيف​، 20 غ من مادة ​الكوكايين​ البودرة، 140 سيجارة ممزوجة بمادة حشيشة الكيف، وميزان حسّاس صغير".

ولفتت المديرية إلى أنّه "تبيّن أنّ الأوّل مطلوب للقضاء بمذكرتي توقيف بجرم ترويج المخدرات، وأنّ زوجته تتجوّل بموجب بطاقة هوية لبنانيّة مزوّرة على أنهّا ابنته، ويوجد بحقّها خلاصتي حكم بجرمي مخدرات وممارسة ​الدعارة​". وبيّنت أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".