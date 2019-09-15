السيد: حزب الله ليس متسرعا بقضية العميل فاخوري بل يترك للدولة القيام بواجبها

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في حديث تلفزيوني الى انه "عندما سمعت ان هناك اقتراحا باسقاط الجنسية اللبنانية عن العميل عامر فاخوري اعتبرت ان ذلك بمثابة مساهمة في تشجيع العمالة"، مؤكدا ان "على ​الدولة اللبنانية​ محاسبته كمواطن لبنانية ومن غير المبرر حالة الضعف التي نعيشها تجاه ​اميركا​ واذا تقاعست الدولة عن القيام بواجبها فأن الرد سيكون للناس".

وجزم السيد بأن "هناك حلين اما ان يرّحل فاخوري ضمن مقايضة ما واما ان يحاكم ويكمل بقية حياته في السجن و​حزب الله​ ليس متسرعا في هذا المجال بل يترك للدولة القيام بواجبها".