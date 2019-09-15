السيد: حزب الله ليس متسرعا بقضية العميل فاخوري بل يترك للدولة القيام بواجبها

اشار النائب اللواء جميل السيد في حديث تلفزيوني الى انه "عندما سمعت ان هناك اقتراحا باسقاط الجنسية اللبنانية عن العميل عامر فاخوري اعتبرت ان ذلك بمثابة مساهمة في تشجيع العمالة"، مؤكدا ان "على الدولة اللبنانية محاسبته كمواطن لبنانية ومن غير المبرر حالة الضعف التي نعيشها تجاه اميركا واذا تقاعست الدولة عن القيام بواجبها فأن الرد سيكون للناس".
وجزم السيد بأن "هناك حلين اما ان يرّحل فاخوري ضمن مقايضة ما واما ان يحاكم ويكمل بقية حياته في السجن وحزب الله ليس متسرعا في هذا المجال بل يترك للدولة القيام بواجبها".
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