حكيم: "ولد" بحكمة فضحت لعبة صفقات الكبار وبالفعل "يلي استحوا ماتوا"

لفت الوزير السابق ​آلان حكيم​، إلى أنّ "ولدًا" بحكمة فضحت لعبة صفقات "الكبار"، ولطالما غرّد خارج سرب ​الفساد​. نجح في الابتعاد عن المنظومة القائمة على التسويات، وكانت له الشجاعة الكافية للخروج بحزم مرفوع الرأس من المنظومة، غير مبال لا بمراكز ولا بأعداد، حيث "لم يجرؤ الآخرون".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بالفعل "يلّي استحوا ماتوا"، ومن يشعر أنّه مُستهدَف فليراجع حساباته".

وكان عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، قد توجّه إلى رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، تعليقًا على الكلام الأخير لرئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، قائلًا: "لو كنت بيننا اليوم لما ارتضيت أن ترى على رأس "حزب الكتائب اللبنانية" ولدًا لطالما غرّد خارج السرب، ولم ينجح اليوم إلّا بإقصاء كلّ قياداته التاريخيّة وتحويله من أكبر حزب إلى أصغر حزب، ومن ثمّ إلى أصغر كتلة نيابية. "يلّي استحوا ماتوا".