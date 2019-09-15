لفت النائب ​جميل السيد​ إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ قال: "اعطوني سنة رواق بلا خلافات وسأجعل ​لبنان​ بألف خير". وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الحريري سائلًا: "لمن "اعطوني رواق؟" إذا كنت تقصد الناس، فالناس أوادم وصبرهم تجاوز صبر أيوب، وإذا كنت تقصد شركاءك في السلطة، فأنتم "قابرينو سوا"، ومعظمكم أصل الخلافات والتحريض والتعصّب و​الفساد​"، مشيرًا إلى أنّ "الناس بتقول: "اعطونا رواق وقفا ظهركم، والبلد بألف خير".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد للحريري: الناس أوادم وصبرهم تجاوز صبر أيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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