المفتي دلي دعا لكشف تفاصيل جريمة اغتيال الشيخ الجرار

نظمت ​الجماعة الاسلامية​ في منطقتي حاصبيا ومرجعيون احتفالا شعبيا في بلدة الهبارية بمناسبة رأس السنة الهجرية واحياء لقضية اغتيال الشيخ محمد الجرار بحضور مفتي مرجعيون وحاصبيا القاضي الشيخ ​حسن دلي​ ونائب الأمين العام للجماعة الاسلامية عمر حيمور وحشد من الفعاليات. وناشد دلي ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس النواب​ ورئيس ​الحكومة​ و​الدولة​ بكافة اجهزتها الاسراع في كشف جريمة اغتيال الشيخ الجرار التي مضى عليها 4 اشهر وانزال اشد العقوبات بالفاعلين.

من جهته استنكر ممثل الجماعة التأخير الحاصل في التحقيقات من قبل الدولة، وتطرق الى موضوع العميل ​عامر الفاخوري​، معتبرا ان "هناك تساهل من قبل الدولة في مجال خدمة العملاء الأمنيين".

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