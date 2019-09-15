شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: المنظومة التعليمية تسير على خطى ثابتة نحو التطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أهمية ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب بشأن أهمية تعاون المجتمع فى تطوير منظومة التعليم، مشيرة إلى أن تطوير منظومة التعليم تتطلب تكاتف كل منظمات المجتمع المدنى مع الدولة للنهوض بالمنظومة بشكل كامل.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن المنظومة التعليمية تسير على خطى ثابتة نحو التطور، وما تتخذه الدولة من إجراءات تساهم بشكل كبير فى تطوير المنظومة التعليمية، موضحة أن المواطنين عليهم المساهمة فى تطوير منظومة التعليم من خلال مواجهة كافة الشائعات التى يرددها المغرضون بشأن المنظومة التعليمية الجديدة، ومواجهة كافة الشائعات والأكاذيب التى يتم ترويجها ضد تلك المنظومة الجديدة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة لمشاركة المجتمع المدنى فى تطوير المنظومة التعليمية من خلال المساهمة فى بناء المدارس، وتوفير أى مستلزمات تحتاجها المدارس من أجل مساعدة الدولة فى خططها لزيادة عدد الفصول، لافتة إلى أن المجتمع المدنى لابد أن يكون له دور ملموس وفعال فى الشارع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إنه يوجد ما يقرب من 23 مليون طالب فى التعليم المصرى، و50 ألف مدرسة بجانب المدرسين القائمين على عملية التعليم، مشيرًا إلى أن موازنة التعليم 130 مليار جنيه، مضيفا خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بمركز المنارة:" الموازنة 130 مليار جنيه، بينهم 80% من هذا الرقم حوالى 100 مليار عبارة عن مرتبات وأجور للعاملين وباقى المبلغ لأمور التشغيل الأخرى بعيدا عن المنظومة"، متابعا: "الدولة لوحدها مش هتنجح ولازم المجتمع يكون متعاون".