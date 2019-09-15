انخفضت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، وقناة السويس إلى 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

Advertisements

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.36 جنيه للشراء، و16.46 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.