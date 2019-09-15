ضبط 3 أشخاص سرقوا توك توك بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الأحد، 3 أشخاص سرقوا "توك توك" يقوده طفل وتعدوا عليه بالضرب، بعدما استدراجه لتوصيلهم، لدائرة مركز البلينا.

تلقى العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من "علي. ا" 15 عامًا طالب ميقيم بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا، بأنه أثناء عمله على دراجة نارية "توك توك" قيادته ببندر جرجا، طلب منه 3 أشخاص توصيلهم لقرية الشيخ مرزوق، دائرة المركز، وحال سيره بالطريق تعدوا عليه بالضرب، واستولوا على التوك توك قيادته، ولاذوا بالفرار.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة العقيد أحمد شوقي زيدان، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها.

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أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد. م" 28 عامًا سائق، "رائد. ر" 21 عامًا عاطل، "محمد. ح" 19 عامًا عاطل، ويقيمون بناحية نجع أبو ستيت دائرة المركز.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط التوك توك المبلغ بسرقته بإرشاد المتهمين.

حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.