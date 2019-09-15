مقتل 20 عنصراً من "طالبان" في غارة جوية بأفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 20 عنصراً على الأقل من حركة طالبان، خلال عملية نفذتها في إقليم فرح غرب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال المسؤولون العسكريون اليوم الأحد، إن القوات الخاصة نفذت الغارة بمنطقة "أنار دارا" بالإقليم.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضاً مخبأ للأسلحة، تابع لطالبان.

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وتدهور الوضع الأمني في إقليم فرح خلال الأشهر الأخيرة، وينشط عناصر طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالباً ما ينفذون أنشطة متعلقة بالإرهاب.

وتنفذ القوات الأميركية غارات جوية بشكل منتظم في أجزاء مضطربة من البلاد لقمع حركة طالبان وجماعات مسلحة.