جونسون: سنحطم قيودنا مثل “هولك الخارق” ونخرج من الاتحاد

استعان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون بشخصية “هولك الخارق” في فيلم سينمائي أميركي، ليقول في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بعددها اليوم الأحد، إن بلاده “ستحطم قيودها كما يفعل “هولك الخارق” لتخرج من الاتحاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 31 أكتوبر المقبل”، وفق تعبيره.

فيلم The Incredible Hulk أنتجوه في 2008 عن عالم مسالم ومعتدل اسمه Bruce Banner ويتغيّر اسمه في الفيلم إلى “هولك” حين يتم استفزازه، فيغضب ويتحول إلى “عملاق أخضر” لا شيء يقف بطريقه، كبريطانيا التي تتعرض حكومتها إلى ضغوط بسبب “بريكست” على كل صعيد.

“خطة سرية”

قال في المقابلة إنه سيتجاهل تصويت البرلمان الذي يلزمه بالطلب من بروكسل تأجيل الانسحاب 3 أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لأنه “كلما زاد جنون هولك، يصبح هولك أقوى”، وفق تعبيره قبل يوم من اجتماعه إلى رئيس المفوضية الأوروبية Jean-Claude Juncker غدا الاثنين في لوكسمبورغ، علماً أن أنباء سرت في اليومين الماضيين، ومصدرها استراتيجيون عاملون مع جونسون، ملخصها أنهم طوروا “خطة سرية” تسمح له بتجاهل ما صوّت عليه البرلمان من دون أن يخرق القانون.

وذكر جونسون أن المملكة المتحدة ستقلد العالم بروس بانّر في الفيلم السينمائي “فهو مسالم ومعتدل، لكنه يتحول إلى “هولك الخارق” حين يغضب. بانّر يمكن تكبيله بالقيود، لكنه ينفجر خارجا منها حين يتم استفزازه، وهولك يتخلص دائما من السلاسل مهما كان حجم تقييده بها، وهذه هي حال هذا البلد. سنخرج في 31 أكتوبر” كما قال.

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وفي المقابلة القصيرة، كشف رئيس وزراء بريطانيا الجديد أن ما يساعده في التعامل مع ضغوط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتغلب عليها، هي مطالعته للشعر كل ليلة، كما والسير مع كلبه الصغير Dilyn في السادسة كل صباح.

المصدر: لندن- العربية.نت