كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرس الثوري الإيراني": طهران على استعداد لخوض حرب كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح قائد بالحرس الثوري الإيراني، بأن القواعد الأمريكية وحاملات الطائرات كانت ضمن مدى الصواريخ الإيرانية.

وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، اليوم الأحد: "يجب أن يعلم الجميع أن جميع القواعد الأمريكية وحاملات الطائرات، على مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر حول إيران، تقع في نطاق صواريخنا".

وأضاف القائد، أن طهران كانت دائمًا على استعداد لخوض حرب كاملة.

يأتي هذا التصريح، في الوقت الذي ألقى فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللوم على إيران في الهجمات الأخيرة التي نفذتها الطائرات بدون طيار على حقول النفط في أرامكو السعودية، وحث المجتمع الدولي على "إدانة الهجمات الإيرانية علنًا وبشكل لا لبس فيه".

وتسبب هجومان بطائرات بدون طيار، يوم أمس السبت، ادعى الحوثيون، في حرائق كبيرة في منشأتين نفطيتين: في بقيق في شرق السعودية والخريص شمال شرق الرياض. وتم احتواء ذلك في نهاية المطاف من قبل موظفي الأمن والطوارئ.

هذا ما دفع السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، إلى اتهام إيران بالسعي إلى "إحداث الفوضى في الشرق الأوسط"، موصيًا بأن "تضع الولايات المتحدة على الطاولة هجومًا على مصافي النفط الإيرانية إذا استمرت في استفزازاتها".

علاوة على ذلك، ألقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، باللوم على طهران في الهجمات التي تدعو إلى الإدانة العلنية لأفعال إيران.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس السبت، إن الهجمات الإرهابية على معملي "بقيق وخريص" نتج عنها توقف بشكل مؤقت في عمليات الإنتاج، وسيتم تعويض الانخفاض لعملائها من خلال مخزونات أرامكو.

وأوضح وزير الطاقة، خلال تصريحاته مساء السبت، أنه نتج عن هذا العمل الإرهابي حسب التقديرات الأولية توقف مؤقت لكمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل.

وأشار إلى أنه لم ينجم عن الهجوم الإرهابي أي إصابات بين العاملين في موقعي بقيق وخريص، موضحا أن الهجوم تسبب في توقف كمية تقدر بحوالي 50% من إنتاج الشركة.

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وأكد أنه لم ينتج عن الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه والوقود، منوها بأن الهجمات الإرهابية تمثل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

الولايات المتحدة لديها ما يقرب من خمسين قاعدة عسكرية تقع على مقربة من إيران، في بلدان مثل الكويت، والإمارات، وقطر، وأفغانستان، وباكستان، وغيرها.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.

ووفق تقارير، تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتصدر هاشتاج "بقيق" الأكثر تداولا في السعودية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام سعودية عن حريق بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في معمل شركة أرامكو السعودية بمنطقة البقيق في المملكة.

ويظهر في مقاطع الفيديو اشتعال النيران في مناطق بالمعمل، الأمر الذي أثار تكهنات بين رواد مواقع التواصل حول أسباب الحريق.