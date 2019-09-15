الناصرة: سطو مسلح على محل يانصيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سطا لصوص ملثمون على محل لبيع بطاقات اليانصيب "توتو لوتو" في مدينة الناصرة، الليلة الماضية. ووفقا للشرطة فإنه خلال ساعات الليلة الماضية، اقتحم ملثّمون محل "توتو لوتو" وسرقوا تحت وطأة التهديد بالسلاح وإطلاق عيارات نارية بالهواء مبلغا ماليا من البائع وفرّوا هاربين من المكان. وحضرت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت بعملية مسح وتمشيط لرصد الجناة، لكن دون أن تنجح باعتقالهم، وتواصل التحقيق في ملابسات الجريمة.

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