المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين الهجوم التخريبي على معملين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 صباحًا, 15 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته بطائرات بدون طيار “درون” على معملين تابعة لأرامكو في بقيق وهجرة خريص.

وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا الإعتداء يستهدف البنية التحتية الحيوية كما يمثل تهديدًا للاقتصاد الدولي وأمن إمدادات الطاقة للعالم .

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العمل التخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا تقويض أمن واستقرار دول المنطقة من خلال استهداف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي, مؤكدة على المجتمع الدولي تحمل مسئولية التصدي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني لضمان استقرار العالم والحفاظ عليه من التوتر والصراعات التي قد تجلب المزيد من المآسي ورفع وتيرة استمرار التوتر في المنطقة .

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