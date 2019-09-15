الان تتابع بوريس جونسون: لن تعجبكم بريطانيا عندما تغضب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يحمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة جديدة للاتحاد الأوروبي مفادها : لن تعجبكم بريطانيا عندما تغضب.

وفي إشارة للشخصية الخيالية الخارقة ” هالك” في سلسلة كتب مارفل، قارن جونسون خروج بلاده المقرر من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل بقدرة الشخصية الخارقة على تحطيم القيود.

وقال جونسون لصحيفة ميل أون صنداي اليوم ” كلما ازداد غضب هالك، كلما أصبح أقوى”.

وأضاف”ربما يكون بانر مكبل بالقيود، ولكن عندما يتم استفزازه يفجر هذه القيود ليخرج منها”.

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وبروس بانر هو العالم الخيالي الذي يتحول إلى الرجل الخارق الأخضر،هالك، في سلسلة الكتب والأفلام الكوميدية.

وقال جونسون” كان هالك يتمكن دائما من الهروب، مهما كانت القيود المفروضة عليه، وهذا هو الحال لهذا البلد، سوف نخرج في 31 تشرين أول/اكتوبر المقبل وسوف نحقق ذلك”.

وتعهد جونسون بالالتزام بالخروج في الموعد المحدد على الرغم من عدم التوصل لاتفاق حاليا لتنظيم الخروج.

وهناك مخاوف على نطاق واسع من أن يؤدي سيناريو الخروج بدون اتفاق للإضرار باقتصاد الجانبين تقويض عملية السلام الهشة في إيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من الأراضي البريطانية، من خلال إقرار حدود صعبة مع جمهورية إيرلندا، التي تنتمى للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، بدا جونسون في حديثه اليوم واثقا من التوصل لاتفاق في آخر لحظة مع بروكسل، قائلا “سوف نحقق الأمر” مضيفا” لقد جرى إحراز تقدم كبير”.