سلاح الجو الليبي يستهدف تمركزات للمليشيات بمحيط مدينة سرت

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

استهدف سلاح الجو الليبي، الأحد، تمركزات للمليشيات بمحيط مدينة سرت شمالي البلاد.



وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن "سلاح الجو نفذ عدة ضربات على تمركزات للمليشيات بمحيط مدينة سرت".

وأضاف، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن "الأوضاع بالمحاور تشهد هدوءًا في مختلف الجبهات تزامنا مع استهداف طيران سلاح الجو عددا من مواقع المجموعات الإرهابية".

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وأكد أن "الوضع بالجبهات ممتاز ويسير وفق التعليمات والأوامر الصادرة من القيادة العامة".

ونفى المحجوب ادعاءات مليشيات الإخوان حول نية مدينة ترهونة الهجوم على منطقة سوق الجمعة.

وشدد على أن "الجيش الليبي جيش نظامي يتبع التعليمات والخطط الموضوعة وليس مليشيات، واستشهد لدينا العديد من القادة والجنود منذ انطلاق عملية الكرامة ونحن في كل يوم نفقد أبطالا بواسل من قواتنا المسلحة".

وتابع: "استشهاد العقيد المقرن قائد اللواء التاسع ترهونة ورفاقه هو استكمال لمسيرة التضحية من قبل القوات المسلحة لتحرير ليبيا من هذه المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة المدعومة من تركيا".

ونبه المحجوب سكان منطقة سوق الجمعة بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تنشرها أبواق المليشيات.