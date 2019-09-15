صحيفة: شهداء الإمارات سيبقون دائما المنارات التي تضاعف مجدها

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن التجربة الوطنية الإماراتية بينت ، أن تضحيات الشهداء قد جعلت لها هالة من القدسية والشرف والرفعة التي عكست مكانة الوطن في نفوس أبنائه، حيث أكد أبناء الإمارات إيمانهم المطلق برسالة وطنهم واستعدادهم لخوض التحديات والمواجهات في الميادين كافة، وقد تجلى ذلك الإيمان المشرف بأن ملاحم البطولات والإنسانية وأداء الواجب قد شهدت ارتقاء عدد من أبناء الوطن".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - " حيث أكدوا بتضحياتهم الطاهرة وإقدامهم كيف يكون الوفاء لوطن يتحصن بإخلاص أبنائه وشجاعة وبسالة قواته المسلحة، ففي كل ميدان ارتقى فيه شهيد أورث الأجيال مآثر من الصمود والإقدام والقدرة على جعل الانتصار عنوانا راسخا، لأن أبطال الإمارات يوجدون حيث يطلب الحق أهله ويستجير المظلوم وحيث أداء الواجب يكون على أعلى درجات الأصالة والبذل عندما يتطلب ذلك، وكما هو الحال عندما قدم عدد من أبناء الوطن أرواحهم خلال القيام بواجبهم الإنساني لإغاثة المحتاجين وترجمة رسالة الخير الإماراتية بإحداث التغيير المطلوب في حياة المستهدفين.

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وذكرت أن ارتقاء كوكبة من جنود الإمارات البواسل جراء حادث تصادم خلال أداء واجبهم الوطني في أرض العمليات، يؤكد أن أبناء هذا الوطن سيبقون دائما المنارات التي تضاعف مجده وعزته وتترجم إخلاص ووفاء النفوس الأبية لثرى وطننا، وكيف أن التضحيات الطاهرة هي أكبر وأغلى ما يجود به كل مؤمن برسالة وطنه ويحمل في قلبه الإخلاص لمبادئه ورسالته، وهم بارتقائهم أطهارا أبرارا يضاعفون أوسمة الشرف في قلوب الجميع وعلى الصدور.

وأضافت هم أبناء كل بيت في إمارات الصدق والرسالة والوفاء للحق ونصرته والاستعداد للبذل.. هم الأكرم والعنوان الحقيقي لكرامة وطن، فالشهداء الأطهار كانوا وسيبقون دائما تاج عزنا ومبعث فخرنا ومدارس في البذل والعطاء فداء للوطن تنهل من سيرهم الأجيال المآثر والدروس والعبر بأن هذا الوطن المحصن الآمن يحميه رجال صدقوا ما عاهدوا ووفوا بما وعدوا وأخلصوا مهما علت التضحيات الزكية، فكانت دماؤهم الطاهرة تكتب ملاحم الخلود في صفحات الوطن وتؤكد للعالم أجمع أن الإمارات وطن البواسل الذين يذودون عنه حيث ناداهم الواجب.

وقالت في الختام " الرحمة للشهداء الذين ارتقوا إلى جنان الخلد بعد أن قدموا أروع الأمثلة بالتضحية وكانوا فرسان الحق في كافة الميادين" ..

معربة عن الفخر والاعتزاز بأهالي وذوي الشهداء على نبتهم الصالح الذي جعلوا منه نبعا للقيم ينهل منه الجميع كيف تكون قدسية التضحيات وكيف يصنع التاريخ المشرف لوطن المجد والعزة والرفعة، والوفاء لقواتنا الباسلة حصن الوطن ودرعه وسيفه البتار التي أكدت في كافة الميادين أنها تصنع البطولة وتخط الملاحم وتنصر رسالة الوطن وقضاياه مهما بلغت التضحيات