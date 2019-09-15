شكرا لقرائتكم بعد مرور أقل من شهرين على وفاة السبسي.. رحيل زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفيت الأحد شدلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بعد تعرضها لأزمة صحية. وأعلن نجل السبسي الخبر.

وكتب حافظ قائد السبسي، الأحد، على صفحته على فيسبوك: انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل قائد السبسي.

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وتزامنت وفاة أرملة السبسي، مع توجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا.

يذكر أن الرئيس التونسي توفي في يوليو الماضي. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في 25 يوليو، وفاة الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس"، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان السبسي أدخل قبيل وفاته إلى العناية الفائقة في المستشفى، في وقت مبكر من صباح الخامس والعشرين من يوليو، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ"وعكة صحية".