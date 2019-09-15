دعا وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، "جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات ​إيران​"، مشيرا الى أن "​الولايات المتحدة​ ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان إبقاء أسواق ​الطاقة​ مؤمنة بشكل جيد ولإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها". ولفت بومبيو الى أن " ​طهران​ تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم على ​المملكة العربية السعودية​ بينما يتظاهر الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ ووزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ بالانخراط في الدبلوماسية"، مذكرا أنه "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنّت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة في ​العالم​، ولا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من ​اليمن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنعمل لإبقاء أسواق الطاقة مؤمنة ولإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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