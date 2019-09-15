القصيفي زار رئيس مجلس القضاء الأعلى مهنئا: الصحافة والقضاء لا  يتناقضان

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، مهنئا على تعيينه في هذا المنصب، متمنيا له "التوفيق في المهمات الجسام التي تنتظره".
وشدد القصيفي على أن "الصحافة والقضاء لا يتناقضان. فالصحافة في خدمة الحقيقة، والقضاء في خدمة العدالة، وكلاهما يتكاملان في المصلحة الوطنية".
بدوره، أكد عبود إحترامه للصحافة وحرّية الرأي، ودعا إلى "إستلهام روح المسؤولية المفترض أن يتحصّن بها كل صحافي وإعلامي، وهي لا تتناقض إطلاقا مع مبدأ حرية الرأي التي كفلها الدستور اللبناني"، مشيرا الى أنه "يجب الإعتياد على ثقافة احترام القانون".
وأبدى إستعداده المطلق للتعاون مع نقابة المحررين من أجل تنظيم العلاقة بين الصحافة والقضاء بما يخدم مصلحة لبنان العليا.
وتم الإتفاق على عقد إجتماع بين عبود ومجلس النقابة بعد تسلم الاول مهمته رسميًّا، للبحث في المسائل المشتركة وسبل التعاون على حلّها.
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