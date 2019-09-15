مدرب برشلونة: ظهرنا بإصرار على التسجيل أمام فالنسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، رضاه بعد الفوز على فالنسيا بخماسية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الليغا.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أفضل شيء فعلناه هو أننا ظهرنا بإصرار على التسجيل، وأحيانا كنا نُشكل خطرًا ونترك المجال للسلبيات تظهر، وفالنسيا فريق يملك لاعبين يتمتعون بالسرعة، ولكن بإصرارنا نجحنا، وظهرنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وعن أنسو فاتي، علق "استيعاب أنك أحد لاعبي برشلونة ليس سهلًا، وليس من الطبيعي أنه من أول لمسة تُسجل هدفًا، والثانية تصنع آخر، والثالثة تكون قريبًا من التسجيل، وهذه الفئة من اللاعبين معروفة، وهو يسير بخطى سريعة، ونأمل أن يُضيف لنا المزيد".

وأضاف "دائمًا يلعب من يستحق، وليس هناك أسرار، وما يريده المدربون أن يكون الجميع جاهزًا للاعتماد عليه، وأنسو انضم إلينا كشاب ولكن سارت الأمور على ما يرام، وكارليس بيريز استمر لوقت أطول في الملعب لأننا اعتقدنا أنه أكثر ضرورة".

وتابع مدرب برشلونة "لقد درست فالنسيا جيدًا، وهم حضروا في موقف صعب، واستقبلوا هدفين بسرعة، لكنهم نجحوا في تقليص الفارق، وكانوا قريبين، فهم فريق رائع".

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وعن فرينكي دي يونغ، أوضح "حين يلعب فهو يصل لمنطقة الخصم كما يقوم بالأدوار الدفاعية جيدًا، وبهذا المعنى ربما يكون من الأكثر حسمًا، وقد يحاول التسديد من بعيد، وحين يلعب من عمق الوسط يكون الأمر مختلفًا".

وحول مشكلة إصابة أومتيتي، علق فالفيردي "نملك توديبو ولاعبي فرق الشباب، وكل ذلك بسبب كدمة، لكن هناك لاعبين آخرين يمكنهم العمل معنا".

وبسؤاله عن المقارنات بين أنسو وميسي، أجاب "لست قلقا، حين تكون الكرة كبيرة جدًا يتوجب علينا الاهتمام وتفريغها من الهواء".

ونوه "ألينيا؟ في المباراة الأولى لعب أساسيًا، وفي هذه المباريات لم نستدعه، وهناك منافسة قوية في الفريق، وسيكون هناك فرصة للجميع لأننا لدينا الكثير من المباريات والكثير من المواقف، وسيكون ضمن الخيارات لأن لديه الكثير من الأشياء الجيدة".

واختتم فالفيردي "الاختلاف بين اللعب في ملعبنا وخارجه؟ علينا أن نظهر بشكل جيد من مكان لآخر".