سرقة مرحاض من الذهب سعره 5 ملايين دولار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سرق لصوص مرحاضًا من الذهب صالحا للاستخدام، تصل قيمته إلى خمسة ملايين دولار من قصر بلينهايم البريطاني، حيث كان يجري عرضه ضمن "معرض فني"، بحسب ما ذكرت الشرطة البريطانيّة في بيان.

والمرحاض الذهبي، وهو من عيار 18 قيراطا ويحمل اسم "أميركا"، كان جزءا من معرض أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان الذي افتتح يوم الخميس في القصر الواقع على بعد حوالي 97 كيلومترا غرب لندن.

وكان المرحاض معروضا في السابق بمتحف جوجنهايم بنيويورك، حيث تمكن أكثر من مئة ألف من استخدامه.

وقالت الشرطة إن اللصوص الذين كانوا يستقلون سيارتين على الأقل اقتحموا القصر، مكان مولد رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، وأزالوا المرحاض قبل الساعة الخامسة من صباح السبت بتوقيت غرينتش، ما تسبب بأضرار بالغة وتسرب المياه.

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وأضافت أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عاما للاشتباه في تورطه في السرقة، لكنها لم تتمكن من استعادة المرحاض المسروق.

وعبر قصر بلينهايم عن حزنه لفقدان "القطعة الفنية الثمينة" لكنه أوضح أن المعرض سيعاد فتحه، اليوم، الأحد.

وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفض عرضا من المتحف لتركيب المرحاض مؤقتا في البيت الأبيض لاستخدامه الشخصي.