أمن السلطة يطارد قيادات طلابية في بير زيت ويطلق النار تجاههم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختفت في ساعات مساء السبت، آثار أربعة من قيادات وأفراد الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت بعد ملاحقتهم من أفراد الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله.

وأشارت الكتلة الإسلامية بجامعة بير زيت في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأنه وفي آخر اتصال هاتفي مع منسق الكتلة الإسلامية عبد الرحمن علوي، وسكرتير اللجنة المالية محمد حسن، وسكرتير لجنة الكفتيريا مالك ثوابتة، والطالب عدي خطيب، أكدوا بأنهم ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ويتم إطلاق النار باتجاههم.

وحملت الكتلة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم في حال تعرضهم لأي خطر أو مكروه، مطالبة إدارة الجامعة والمؤسسات الحقوقية وكل حر ووطني بالتدخل العاجل لمعرفة مصيرهم.

وفي السياق اقتحمت المخابرات العامة سكن سكرتير لجنة الكافتيريا مالك ثوابتة، وصادرت كتب حملة أقمار الوفاء التي كان من المقرر أن تنطلق غدا الإثنين.