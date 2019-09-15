شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تتحدث عن التمادي الحوثي بدعم إيراني والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن العالم ينتفض ضد ما يرتكب من ممارسات إرهابية في المنطقة، إدانات عربية ودولية واسعة للاعتداء على محطتي أرامكو في السعودية، بما يشكل تعديا على المواثيق والقوانين الدولية كافة باستهداف تلك المنشآت المدنية والأشخاص المدنيين، ما يتطلب وقفة جماعية لصد هؤلاء المعتدين على الأمن والسلم الدوليين.

ورأت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد أن ما يحدث من تماد حوثي بدعم إيراني في المنطقة، يهدف بشكل رئيس لزعزعة الاستقرار، والاستمرار في خلق أجواء حاضنة للفتن والطائفية، مقابل جهود يبذلها التحالف لتثبيت الأمن عبر إعادة الشرعية في اليمن، وحث المجتمع الدولي على دعم جهود العملية السياسية، والقضاء على إرهاب الميليشيات الحوثية والإخوانية.

وذكرت أن مثل هذه الاعتداءات، لا تشكل خطرا على أمن المنطقة فحسب، وإنما هي تهديد أيضا لأمن إمدادات الطاقة، وتقع ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي استهدفت ناقلات النفط، ما يستوجب الرد على تلك الاعتداءات بقوة لضمان عدم تكرارها.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الإمارات تقف مع السعودية في جميع ما تتخذه من إجراءات لضمان وقف هذه الاعتداءات، لكون هذه الأفعال تستهدف أمن الدولتين اللتين تتصديان لهذا الخطر الحوثي الطائفي نيابة عن العالم، وستعملان استنادا إلى القانون الدولي لفضح تلك الممارسات الإرهابية وداعميها، ولن تقبلا أن يبقى أمنهما الموحد عرضة للإرهاب.