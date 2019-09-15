شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الناصر عن الهجمات الإرهابية: أخمدنا الحرائق ولا توجد إصابات والان مع التفاصيل

أعلنت شركة أرامكو السعودية، السبت، أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وتمكنت فرق الاستجابة للحالات الطارئة من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده المواقع: "إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين"، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

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وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة بإذن الله.

وصرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، بأنه نتج عن هذا العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية، أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5.7) مليون برميل، أو بنحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن الانفجارات أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.