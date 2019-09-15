شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم إماراتي.. اختتام صندوق تحسين المدينة في محافظة لحج أعمال حملة النظافة والان مع التفاصيل

اختتم صندوق النظافة وتحسين المدينة في محافظة لحج أعمال حملة النظافة بمديرية الحوطة التي استمرت 5 أيام، وشملت إزالة أكوام القمامة المكدَّسة وسط المناطق السكنية، وذلك بدعم من دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمَّن محمد الرجاعي، مدير عام الصندوق في لحج، جهود الهيئة عبر تمويله وإشرافه على الحملة؛ حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لانتشار الأمراض.

وأعرب مواطنون من أبناء الحوطة عن شكرهم وامتنانهم للإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي والتي لا تدخر جهداً في سبيل تقديم كل أوجه الدعم لتطبيع حياة السكان في المديرية بوجه خاص واليمن بوجه عام.