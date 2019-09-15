شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يفضح الممارسات القطرية الداعمه للاحتلال الإسرائيلي.. فيديو والان مع التفاصيل

كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، تقرير الممارسات القطرية الدعمه للاحتلال الإسرائيلى والتى تتناقض مع الوجه الآخر الذى يخاطب ويداعب به الشعوب العربية سواء عبر منابره الإعلامية وعلى رأسهم قناة الجزيرة أو تصريحات بعض مسئوليه التى تؤكد انحيازها للفلسطينيين وقضيتهم.

واستعرض تقرير قناة المعارضة القطرية، تاريخ أحمد الرميحى المدير السابق للمكتب الإعلامى لوزارة الخارجية القطرية، ورئيس شركة قطر للاستثمار، والذى استخدمه تنظيم الحمدين كقناة اتصال مع إسرائيل وجماعات الضغط السياسى فى أمريكا.