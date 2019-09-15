شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: طهران تقف خلف ما يقارب 100 هجوم على السعودية والان مع التفاصيل

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد السلطات الإيرانية بالهجوم على منشآت شركة آرامكو في المملكة العربية السعودية.

ووصف عبر حسابه في تويتر هجوم يوم أمس بـ"غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

وأوضح أن طهران تقف خلف ما يقارب 100 هجوم على السعودية، بالوقت الذي يتظاهر به الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بالإنخراط في الدبلوماسية.

وتابع "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

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وشدد بأنه "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

ودعا وزير الخارجية العالم بأجمعه إلى إدانة علنية وقاطعة للهجمات الإيرانية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء أسواق الطاقة جيدة وإخضاع إيران للمساءلة بشأن عدوانها.

وأدى هجوم بواسطة طائرات مسيّرة تبنّاه الحوثيون أمس السبت إلى إشعال حرائق في منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية العملاقة، في ثالث عملية من هذا النوع في خمسة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".