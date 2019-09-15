رئيس نادي الشرطة يهنئ الفريق بفوزه بكأس السوبر

رياضة 2019-09-14 | 23:47 المصدر: 1,561 مشاهدة Advertisements هنأ رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، الاحد، الفريق بفوزه بكأس السوبر. وقال الطائي في حديث لـ الخليج 365، ان فريق الشرطة بدأ الموسم الجديد بالفوز بكأس السوپر بكل جدارة واستحقاق في مباراة كبيرة جمعته مع فريق الزوراء"، مقدما شكره لـ"محافظ واسط محمد المياحي وقائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم وقائد شرطة واسط اللواء علاء غريب على كل ماقدموه من حسن ضيافة للفريقين وللجماهير القادمة من محافظات عديدة". وهنا الطائي "ادارة فريق الشرطة القوية وكذلك الكادر التدريبي بهذا الفوز الكبير"، مشيدا بـ"جماهير القيثارة الخضراء ونقدم عهدنا باننا مستمرون بالفوز دائما".

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