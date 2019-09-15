قرقاش يؤكد أن بلاده يجمعها مع السعودية "مسار ومصير واحد"

الأحد 15 سبتمبر 2019
قرقاش
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، أن بلاده يجمعها مع السعودية "مسار ومصير واحد".
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تضافر الجهود تجاهه".
وأشار إلى أن الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض.
ولاقى الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية إدانات دولية وعربية موسعة.
كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.
وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.
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