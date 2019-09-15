الحكومة الكندية تبيع عقارين اثنين تمتلكهما إيران

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

باعت الحكومة الكندية عقارين اثنين تمتلكهما إيران في كندا، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، وسلمت عائداتها إلى ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعات مدعومة من إيران، حسب ما ذكرت مصادر، الجمعة.



وذكرت قناة "غلوبال نيوز" الإخبارية الكندية، أن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع عقارات متعلقة بإيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو، وفقاً لما أظهرته وثيقة الحكم الصادر عن محكمة أونتاريو العليا في أغسطس (آب) الماضي.

وأضافت "غلوبال نيوز"، نقلاً عن وثيقة الحكم الصادر، أنه هذه الممتلكات بيعت بما يزيد عن 28 مليون دولار، ودُفعت للضحايا "المتضررين من الهجمات التي نفذها حزب الله وحماس، حسب ما نقل موقع "إيران إنترناشونال"، الجمعة.

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يشار إلى أن أحد العقارين اللذين تم بيعهما في أوتاوا، كان يعرف بـ"المركز الثقافي الإيراني"، وقد تمت مصادرته وبيعه مقابل 526 مليون دولار. أما العقار الآخر في تورنتو، والذي يملكه مسؤول بالسفارة الإيرانية، فقد كان يعرف باسم "مركز الدراسات الإيرانية"، وقد وصلت قيمته إلى 851 مليون دولار.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن العقار الذي تم بيعه في أوتاوا يتعلق بالحرس الثوري الإيراني،

وأشارت "غلوبال نيوز"، إلى أن الحاصلين على هذه العوائد عائلة مواطنة أمريكية قتلت في تفجير لحماس عام 2002، وعوائل مواطنين أمريكيين اثنين احتجزهما حزب الله كرهائن منذ عام 1986 وحتى 1991.

وقد مُنح الضحايا مبلغ 62 مليون دولار تمت مصادرته من حسابات مصرفية مغلقة تتعلق بإيران، حسب الوثائق القضائية، بالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات.